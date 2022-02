DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es mit den DAX-Futures am Freitag im vormittäglichen Handelsverlauf. Der März-Kontrakt steigt gegen 8.30 Uhr um 116 Punkte auf 15.446. In den Handel gegangen war er mit 15.398,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.496,0 und das Tagestief bei 15.331,0 Punkten. Umgesetzt wurden 4.471 Kontrakte. Als Widerstand gilt die Marke von 15.577 Punkten. Ein erneuter Fall unter 15.426 könnte dagegen das Donnerstagtief bei 15.284 auf die Agenda bringen, heißt es in den Mußler-Briefen.

