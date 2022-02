Hotlist: KGV 2 und 20% DividendenrenditeNeben der Geldpolitik wird an den Märkten derzeit oft über die Bewertung am Aktienmarkt gesprochen. Trotz der jüngsten Korrektur gibt es nur wenige Titel, die wirklich günstig sind. Zu den Ausnahmen zählt ein Wert, der in Deutschland nahezu unbekannt ist aber zu den Top 10 in der Branche zählt. Interessant sind vor allem die fundamentalen Kennzahlen: Das 2022er-KGV ...

Den vollständigen Artikel lesen ...