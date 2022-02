Unterföhring (ots) -4. Februar 2022. Der Donnerstag ist wieder schön. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet glamourös in die 17. Staffel. 20,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen, wie Heidi Klum ihre 31 Kandidatinnen in Athen begrüßt und mit einer Fashionshow überrascht. Insgesamt schalten mehr als 5,2 Millionen Zuschauer GNTM ein (Nettoreichweite Z. ab 3 J.). Damit konnte GNTM den Start der letzten Staffel um 1,8 Prozentpunkte übertreffen. Direkt im Anschluss erzielt das Magazin "red." sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre). ProSieben erzielt am Donnerstag sehr starke 13,3 Prozent Tagesmarktanteil (Z. 14-49 J.).In der nächsten Woche treten die Kandidatinnen auf Mykonos im direkten Duell gegeneinander an - sowohl im Fotoshooting als auch im Entscheidungswalk. Wer es schafft, sich gegen die Konkurrentin durchzusetzen, kann sich direkt ein Ticket für die nächste Woche sichern.Folge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite http://presse.prosieben.de/GNTM2022 und auf GNTM.de (https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 04.02.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Tina Land, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5138278