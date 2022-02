A.S. Création Tapeten AG: Vorstandsvorsitzender Daniel Barth scheidet aus Bayer macht Christine Roth zur Chefin der Sparte Oncology SREP-Kapitalanforderungen der Commerzbank für 2022 unverändert Porsche kommt laut Vorstandschef Oliver Blume schneller als erwartet mit der Umstellung auf E-Mobilität voran Talanx übertrifft Gewinnprognose für 2021 mit vorläufigem Ergebnis von 1,01 Mrd. EUR deutlich Washtec AG erreicht eigene Ziele 2021 ABB will seine Sparte für Elektroauto-Ladetechnik in Q2 an die Schweizer Börse SIX bringenBystronic AG: Starke Auftragseingang- und Umsatzentwicklung in 2021Cassiopea gibt Antrag auf Dekotierung ihrer Namenaktien an der SIX Swiss Exchange bekanntGlencore steigt in das Recycling alter Lithium-Ionen-Akkus von Elektroautos ein Enel legt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...