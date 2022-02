Valneva und Pfizer haben weitere positive Phase-2-Daten für ihren Impfstoffkandidaten gegen Borreliose, VLA15, erreicht. Basierend auf diesen neuen Ergebnissen planen Valneva und Pfizer, in einer geplanten klinischen Phase-3-Studie mit einem Impfschema mit drei Impfdosen für die Grundimmunisierung fortzufahren. Die Studie wird laut Valenva bei Erwachsenen und Kindern ab 5 Jahren untersuchen, und soll, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, im Jahr 2022 beginnen. Die Phase-2-Studie VLA15-221 verglich die Immunogenität von VLA15 nach Verabreichung von zwei (in den Monaten 0 und 6) oder drei (in den Monaten 0, 2 und 6) Primärseriendosen in Gruppen im Alter von 5-11, 12-17 und 18-65 Jahre. In der Teilanalyse von erwachsenen Teilnehmern (18-65 Jahre), die VLA15 ...

