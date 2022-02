Das neue Werk in China bringt den erhofften Schub. Dank hoher Nachfrage schaffte der österreichische Leiterplattenhersteller in den ersten drei Quartalen 2021/22 ein Umsatzplus von 30 % auf 1,15 Mrd. €. Unter dem Strich blieben 62 Mio. € und damit 68 % mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr geht man nun von einem Wachstum von 28 bis 30 % statt bisher 21 bis 23 % bei einer EBITDA-Marge (um Anlaufkosten in China bereinigt) von weiterhin zwischen 21 und 23 %. Im Geschäftsjahr 2025/26 will man einen Umsatz von rund 3,5 Mrd. € erzielen. Wachstumstreiber bleiben im Smartphone-Geschäft die 5G-Penetration und im Automotive-Geschäft die E-Mobilität und der zunehmende Anteil von Assistenzsystemen für die Autonomiefunktionen. Die Aktionärsbrief-Empfehlung läuft Richtung neues Hoch, der Kurs ist noch nicht ausgereizt. Bei Schwäche würden wir erneut zugreifen.



