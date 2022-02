NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 77,50 auf 71,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die jüngst gestiegenen Renditen am Anleihemarkt sowie die jüngste Geschäftsentwicklung und Unternehmensprognosen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Medizintechnikkonzern sieht der Experte jedoch weiterhin als "langfristigen Champion"./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 00:15 / GMT



ISIN: DE000SHL1006

