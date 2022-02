NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 4100 auf 4200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Händler habe ein solides Zahlenwerk zum vierten Quartal vorgelegt, mit einem starken Weihnachtsgeschäft und erfreulichen Aussagen zum ersten Quartal, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe Amazon viele der zuletzt wichtigsten Themen der Investoren angesprochen, etwa zu Lieferketten, dem gesamtwirtschaftlichen, Pandemie geprägten Umfeld./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 00:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

