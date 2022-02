Teamviewer-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund drei Prozent im Plus. Der Titel kostet damit nun 15,34 EUR. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 15,70 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen. ...

