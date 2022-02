Erfreulich: Intesa Sanpaolo hat im vergangenen Jahr gute Geschäfte gemacht und dabei die Kennziffern des Vorjahres deutlich übertroffen. In den kommenden Jahren soll der Gewinn mit Kosteneinsparungen und dem Ausbau der Digitalisierung weiter gesteigert werden. Und: Die italienische Großbank will einen Milliardenbetrag an die Anleger zurückgeben.Intesa steigerte 2021 den Nettogewinn um 28 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Das entsprach in etwa den Markterwartungen. Im laufenden Jahr will die Bank ...

