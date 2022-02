Die Anleger brauchen in dieser Woche Nerven wie Stahlseile. Nach den schlechten Zahlen von Meta verbuchten Tech-Aktien am Donnerstag die höchsten Kursverluste seit 2020. Seit Jahresanfang notiert der Nasdaq 100 elf Prozent im Minus. Die Überbewertung der Branche ist in Rekordzeit zusammengeschmolzen.Nach dem Crash beläuft sich das 2022er-KGV für den Nasdaq 100 auf 25,5. Damit liegt der Wert nur noch 1,5 Punkte über dem Vor-Corona-Niveau. Im August 2020 betrug das KGV für den Index noch üppige 34.Bei ...

