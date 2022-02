NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Aufgrund eines Superzyklus bei Öl und Gas sowie anhaltender Investitionsdisziplin sei er optimistisch für den Ölkonzern, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Shell dürfte einen branchenführenden Free Cashflow abliefern, der in beschleunigten Aktienrückkäufen münden sollte./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 21:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

