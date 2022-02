Auf dem Gelände der Eltroplan Engineering in Endlingen am Kaiserstuhl baut die Focusenergie GmbH & Co KG einen 2.000 m2 großen Photovoltaik-Parkplatz. Nach Firmenangaben wird der Solarparkplatz damit eines der größten Projekte dieser Art in Deutschland. Die Bauarbeiten für den Photovoltaik-Parkplatz begannen am Montag dieser Woche mit dem ersten Spatenstich. Auf der Überdachung des Parklplatzes sollen mehr als 1.000 Solarmodule mit einer Spitzenleistung von 300 kW Platz finden. Im Sommer soll die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...