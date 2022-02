Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 1. Februar 2022 den Tarifvertrag zwischen dem Liechtensteinischen Krankenkassenverband (LKV) und der Philina GmbH genehmigt.Die Philina GmbH betreut Frauen während ihrer Schwangerschaft, der Geburt und im Wochenbett. Häufig wurde die Hebammen- und Geburtspraxis von Frauen aus Liechtenstein angefragt, ob sie die Betreuung einer Hausgeburt übernehmen könnte oder ob eine Geburt in der Geburtspraxis möglich wäre. Ohne Tarifvertrag war dies bisher nicht möglich.Unterstützt wurde der Antrag vom Verein Liechtensteiner Hebammen, der diese Erweiterung des ambulanten Angebots als sehr wichtig einschätzt. Vor allem in Hinblick auf geplante Hausgeburten erachtet der Verein es als sinnvoll, wenn diese von einem grossen Pool von Hebammen begleitet werden können.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100884819