Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Mittwoch, 16. März 2022, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöstDie Kriminalpolizei bitte um MithilfeGrausames VerbrechenEine Frau kommt nach Deutschland, um als Altenpflegerin zu arbeiten. Nur wenige Tage später wird sie ermordet. Der Polizei offenbart sich ein Fall von unfassbarer Tragik.Leiche im SeeEin Spaziergänger entdeckt in einem See eine Leiche. Der Mann war erschossen und mit einem Gewicht im Wasser versenkt worden. Wer ist der Unbekannte? Und warum musste er sterben?Mit Messer verletztAuf einer Geburtstagsparty werden Gäste plötzlich von Böllerschüssen aufgeschreckt. Ein 35-Jähriger und sein Schwager wollen nachsehen, was los ist, und treffen auf zwei aggressive Männer.Im Fokus von RäubernNach einem Überfall auf ein Ehepaar bringen die Ermittlungen der Polizei Erschreckendes zutage: Offenbar haben die Täter ihre Opfer zuvor wochenlang verfolgt und ausspioniert.