FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach seiner jüngsten Schwäche zum Wochenausklang nicht gefangen. "Die Stricke beginnen wieder zu reißen", titelte Index Radar am Freitag. Die technischen Ausgangsbedingungen hätten sich nach dem jüngsten Kursrutsch unter die Schwelle der Vortage bei 15 400 und 15 450 Punkten, die eine potenzielle Bodenbildungszone dargestellt habe, wieder verschlechtert.

"Kritisch wird es für den Index aber erst, wenn an der seit April bestehenden Nachfragezone bei 14 800 / 15 000 Punkten die Käufer ausbleiben. Das ist vorerst noch nicht absehbar", schrieb der Index-Radar-Experte Andreas Büchler.

Auch für die Charttechniker der Helaba bleibt das Risiko erneuter Kursverluste für den Dax erhöht. So sei das Barometer letztlich daran gescheitert, sich oberhalb der 200- und 100-Tagelinien bei 15 615 und 15 644 Punkten festzusetzen. Rücksetzer bis in den Bereich um 15 000 Punkte seien nicht auszuschließen.

Der Dax sei am Vortag an der 50-Tage-Durchschnittslinie abgeprallt, mit einer langen sogenannten bearishen Tageskerze bei 15 368 Punkten aus dem Handel gegangen und dazu noch nahezu am Tagestief, was auf weiter fallende Kurse hindeute, schrieben die Chartprofis der UBS. Der Abwärtstrend sei klar intakt./ajx/jha/