Im Jahr 2021 wurden rund 81.000 neue Solarthermie-Anlagen in Deutschland installiert. Die Nachfrage nach Solarheizungen lag damit auf dem Vorjahresniveau. Diese Zahlen zum Solarthermie-Markt 2021 gaben der Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie e. V. (BDH) und der Bundesverbands Solarwirtschaft e. V. (BSW) in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Insgesamt sind in Deutschland derzeit rund 2,5 Millionen Solarwärmesysteme in Betrieb. Zum Jahresbeginn 2021 hatte der Solarthermie-Markt ...

