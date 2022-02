Steigende Preise werden auch für Unternehmen schnell zur Krux: Mit einer höheren Inflation gehen anziehende Input- und Lohnkosten einher, was die Margen der Hersteller unter Druck setzt. Das Gegenmittel hierfür sind Preisanhebungen. Doch nicht alle können die höheren Ausgaben an ihre Kunden weitergeben.Woran lässt sich aber messen, ob Unternehmen über Preissetzungsmacht verfügen? Marktkonzentration: Je weniger Anbieter es für ein Produkt gibt, desto geringer der Wettbewerb. In einem Oligo- oder gar Monopol liegt die Marktmacht auf der Angebotsseite, weshalb sich Preissteigerungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...