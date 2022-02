Die Erste Asset Management hat das Fondsvolumen in Österreich im abgelaufenen Jahr auf 47,7 Mrd. Euro steigern können und lag damit um 16,6 Prozent über dem Rekordwert des Vorjahres (40,9 Mrd. Euro). Die Volumina verteilen sich auf verschiedenen Anlage-Kategorien: Aktienfonds (31,5%), Anleihen- und Geldmarktfonds (33,4%), sowie gemischte Fonds und sonstige Fonds (35,1%). Zu den Zugpferden im Fondsabsatz zählten abermals ESG-Fonds. Das veranlagte Volumen in die mittlerweile 50 ESG-Fonds liegt bei 15,5 Mrd. Euro (per 31.12.2021). Heinz Bednar, Vorsitzender der Geschäftsführung der Erste Asset Management: "Wir planen 2022 die Palette unserer mittlerweile mehr als 50 ESG-Fonds auszuweiten und dabei ESG in bestehende Fonds noch stärker zu ...

