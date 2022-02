Die Lage am Markt ist uneinheitlich und die Verunsicherung der Anleger lässt sich besonders an der hohen Volatilität bei Tech-Aktien ablesen. In den vergangenen Wochen verloren in diesem Umfeld auch etablierte Kryptowährungen wie Ethereum über 50 Prozent ihres Wertes. Nun verdichten sich die Anzeichen einer nachhaltigen Erholung.

Den vollständigen Artikel lesen ...