Kaunertal (ots) -Skifahren von Oktober bis Juni? Tirols jüngster Gletscher macht's möglich! Im Kaunertal erwartet Sie dabei nicht nur ein Skigebiet, sondern gleich zwei - der Kaunertaler Gletscher & der Winterberg Fendels. Beide Skigebiete sind mit nur einem Skipass befahrbar, so holen Sie garantiert das Beste aus Ihrem Winterurlaub heraus!Skifahren am Kaunertaler GletscherDurch die Weitläufigkeit des Kaunertaler Gletschers bietet sich jedem Wintersportler eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie er seinen Winterurlaub verbringen kann. Skifahren auf breiten Naturschneepisten, Freeriden in einem der besten Gebiete in den Ötztaler Alpen, Skitouren gehen oder Freestylen und Shredden im Snowpark Kaunertal.Neu ab Winter 2021: Die Weißseejochbahn 2021Durch die neue Weißseejochbahn wird das Angebot an komfortablen Bahnen und neuen Pisten im Gletscherskigebiet deutlich verbessert. Ab sofort finden Sie am Kaunertaler Gletscher 50 bestens präparierte Pistenkilometer vor! Atemberauende Aussichten auf unzählige 3000er und sogar 4000er Gipfel sind garantiert.Familienskigebiet WinterbergFamilien, die ihren Winterurlaub in Tirol verbringen wollen, sind in Fendels genau richtig. Ort und Skigebiet haben sich seine Ursprünglichkeit bewahrt. Alles ist überschaubar, nicht überlaufen und bietet dennoch alle Infrastrukturen, die für einen Winterurlaub mit Kindern maßgeblich sind. Ein Highlight ist das Kinderland.Mit Bibi und Kauni macht das Skifahren lernen gleich doppelt Spaß. Zauberteppich, Tunnel, Sprünge und Skirennen laden jedes Kind zum Skifahren ein. Für die richtige Technik sorgen geschulte Kinderskilehrer, die sich auch spannende Spiele ohne Ski überlegen.Das Skihotel Weisseespitze ****Erleben Sie Ihren Winterurlaub mit der perfekten Mischung aus Entspannung und Skivergnügen. Tagsüber genießen Sie Winterfreuden, blauen Himmel, top präparierte Skipisten, frischen Pulverschnee und noch vieles mehr und danach entspannte Stunden im hoteleigenen Wellnessbereich mit Infinity Pool, Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine. Einen unvergesslichen Urlaubstag lassen Sie am Abend entspannt bei einem 5-gängigen Menü ausklingen.Ski Total - Auf die Bretteln, fertig los....7 Übernachtungen vom 09.01. bis 24.04.2022ab Euro 620,35 pro Person inklusive:- Weisseespitz ¾ Verwöhnhalbpension- Entspannen und Genießen im Wellnessbereich- Gratis-Skibus zum Kaunertaler Gletscher und nach Fendels- Kostenloser Rodelverleih- Kostenloser Verleih von SchneeschuhenSkipässe ab 2 Tagen für den Kaunertaler Gletscher und Fendels werden direkt im Hotel ausgestellt. Sie erreichen die Skigebiete ab Haus bequem per gratis Skibus. Im Hotel gibt es einen Skiraum inkl. Skischuhtrockner.