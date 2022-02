Bremervörde (ots) -Radfahren ist super gesund und bringt vor allem Spaß, aber nur wenn Ihr Rad perfekt auf Sie abgestimmt wird. Ist das nicht der Fall, sind Verspannungen und Schmerzen schnell die Folge. Doch keine Sorge, Hilfe naht: Damit Ihr Rad zukünftig ergonomisch perfekt eingestellt ist, hat die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. eine umfangreiche Ratgeberseite im Web und ein spezielles Scanning-System mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. So können Sie sich sicher sein, dass die nächste Tour nicht zum Rückenfeind wird.Radfahren kurbelt den Fettstoffwechsel an, baut Cholesterin ab und verbrennt pro Stunde etwa 400 Kilokalorien. Das sind nur wenige der Gründe, warum immer mehr Menschen zum Rad greifen. Und viele kennen es sicherlich: Schmerzen in Nacken, Po oder den Händen. Je länger die Tour, desto schmerzhafter wird es oftmals. Studien zeigen, dass zwischen 50 und 90% der Radfahrer von solchen Problemen schon betroffen waren oder es sogar gerade sind.Der einfache Grund: Rahmengröße, Sattel, Lenker und Pedale passen nicht zum Fahrer. Doch wie können Sie das ändern und worauf sollten Sie dabei achten? Ganz einfach: "RichtigRadfahren.de" ist nur einen Klick weit entfernt! Alternativ können Sie einen Fachhändlervor Ort aufsuchen, der das Ergotec Bikefitting-System anbietet. Sowohl die Internetseite als auch das Bikefitting-System sind jetzt mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet worden und unterstützen Sie beim gesunden Radfahren.Egal, welches Fahrrad Sie besitzen, auf "RichtigRadfahren.de" gibt es zu jedem Biketyp umfangreiche Tipps. Zusätzlich erfahren Sie hier, wie die für Sie passende Einstellung aussehen muss, um Ihr Rad schnell und ergonomisch einstellen zu können. Alles, was Sie dafür brauchen, ist das passende Werkzeug. Fündig werden außerdem alle, die sich ein neues Rad zulegen möchten. Die Seite beantwortet alle Fragen, so auch, welcher Radtyp am besten zu Ihnen passt und worauf es beim Kauf wirklich ankommt.Zwickt es bereits beim Radeln an der einen oder anderen Stelle? Dann finden Sie auch hier hilfreiche Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schmerzen. So wird beispielsweise mithilfe von kurzen Fragen eine mögliche Ursache ermittelt und eine Empfehlung für Ihre Symptome vorgeschlagen. Bei starken oder langanhaltenden Schmerzen ist der Arztbesuch jedoch immer ein bewährter und richtiger Weg."Die Seite ist sehr gut aufgebaut und beantwortet alle Fragen rund um das Thema Rad", sagt Detlef Detjen Geschäftsführer der AGR. "Es geht nicht nur darum, sein eigenes Rad individuell anzupassen oder darum das richtige Rad für sich zu finden, man bekommt auch viele Tipps rund um das Thema Radfahren. Etwa wie es zu Schmerzen kommt und wie man sie vorbeugt und behebt, welche Muskeln Radfahren trainiert oder Übungsprogramme, um noch fitter zu werden. Deshalb hat die Seite das AGR-Gütesiegel wirklich verdient."Manchmal ist es vis-a-vis dann doch besserSie überlassen das Einstellen des Rades lieber dem Profi? Kein Problem, denn der spezielle Bikefitting-Scanner von Ergotec ermöglicht es Ihrem qualifizierten Fahrradhändler das Rad individuell und vor allem ergonomisch auf jeden Fahrer einzustellen. Hierbei handelt es sich um ein professionelles Beratungstool, bei dem ein Standfahrrad und ein spezielles Kamerasystem zum Einsatz kommen. Ergotec unterstützt den geschulten Verkäufer dabei, das vorhandene oder auf dem Wunschzettel stehende Rad des Kunden individuell zu konfigurieren. Das Standfahrrad ist dabei so konzipiert, dass zahlreiche Einstellungen und Veränderungen möglich sind und es perfekt auf Sie abgestimmt werden kann."Neben etlichen weiteren Einstellungen passen unsere Spezialisten beispielsweise den Abstand vom Sattel zum Lenker individuell an", sagt Geschäftsführer Wilhelm Humpert von Ergotec. "Es kommt oft vor, dass dieser Abstand nicht passt. Wenn er zu groß ist, kommt es zu Schulterbeschwerden, wenn er zu klein ist, meldet sich der Rücken schmerzhaft zu Wort." Warum ist das eigentlich so? Fast Ihr gesamtes Körpergewicht wird auf die nur wenige Quadratzentimeter große Sitzfläche übertragen. Dabei können hohe Druckbelastungen auftreten und diese lassen sich nur mit einer möglichst optimalen Einstellung minimieren. Erst, wenn das Rad wie ein Maßanzug passt, steht dem Fahrspaß nichts mehr im Wege.Die Anpassung mit Hilfe des Scanner-Systems erfolgt unter Live-Bedingungen. Sie sitzen dabei auf dem Standfahrrad und werden von der seitlich stehenden Kamera gescannt. Die optimale Sattelhöhe und -position werden per Knielot ebenso exakt bestimmt, wie Lenkerhöhe, Lenkerposition, Lenkerform und die Griffe. Gleichzeitig können Sie sofort in die Pedale treten und spüren erste Auswirklungen auf Ihr Wohlbefinden unter Realbedingungen. Auch optisch lassen sich die unterschiedlichen Einstellungen direkt nachvollziehen, da Sie sich im Scanner Bildschirm beobachten können. Und manchmal mag man gar nicht glauben, wie krumm und schief man vorher gesessen hat.Die individuell ermittelten Werte lassen sich im Anschluss vom Rad-Profi ganz einfach vom Scanner auf das Wunschfahrrad übertragen. Das garantiert ergonomischen und gesunden Fahrspaß. "Wir wissen aus Umfragen, dass etwa 60 Prozent aller Radler über Sitzbeschwerden klagen, die weitere Probleme, wie Rückenschmerzen und sogar Taubheitsgefühle, nach sich ziehen können", sagt Detlef Detjen. "Das Scanner-System von Ergotec hat das unabhängige Gremium, bestehend aus Ärzten und Therapeuten, voll und ganz überzeugt und wurde deshalb mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet.""Die Basis für beschwerdefreies Radfahren ist also immer die richtige Positionseinstellung des Bikes, genauer gesagt das optimale Zusammenspiel von Fahrer und den 3 Kontaktpunkten Lenksystem, Sattel und Sattelstütze sowie Pedale. Wir sehen die AGR als optimale Plattform an, um unsere ergonomischen Themen rund ums Radfahren interessierten Zielgruppen näher zu bringen. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung unseres Ergotec Scanners und unseres entsprechenden interaktiven Beschwerde- und Ergonomieberaters Richtigradfahren.de mit dem hochkarätigen Gütesiegel der AGR", so Wilhelm Humpert, Geschäftsführer der Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG.Pressekontakt:MIT-SCHMIDT Kommunikation GmbHFrau Anne-Katrin KohlmorgenFasanenweg 321227 BendestorfTel: +49 (0)40-4140639-0E-Mail: kohlmorgen@mit-schmidt.deAktion Gesunder Ruecken e. V.Stader Straße 6 27432 BremervoerdeTel. +49 (0) 4761-926 358 0info@agr-ev.dewww.agr-ev.deAnsprechpartner: Detlef DetjenOriginal-Content von: Aktion Gesunder Rücken e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104263/5138534