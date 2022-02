Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG



Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.02.2022

Kursziel: 2,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Umsatzziel nach Colocation-Verkauf am unteren Ende erreicht - Auftragseingang verspricht mittelfristig hohes Wachstumstempo

q.beyond hat am Mittwoch vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2021 vorgelegt. Zwar wurde unsere Umsatzerwartung für das Q4 untertroffen, auf Gesamtjahressicht verzeichnet der IT-Dienstleister dennoch sowohl in der Top- als auch in der Bottom-Line gute Zuwächse.



[Tabelle]



Erlöse in Q4 unter unserer Prognose: Im September aktualisierte q.beyond die Umsatzguidance für 2021 auf 155 bis 165 Mio. Euro. Wir hatten bisher ein Niveau von 160,5 Mio. Euro unterstellt. Mit nun verkündeten 155,2 Mio. Euro liegt das Unternehmen im Zielkorridor, jedoch im vierten Quartal mit 39,0 Mio. Euro unter unserer Erwartung (44,2 Mio. Euro). Dies dürfte angesichts der Kontaktbeschränkungen vor allem auf eine anhaltende Zurückhaltung bei Neuvertragsabschlüssen im SAP-Segment zurückzuführen sein, die sich stärker als von uns erwartet in den Zahlen manifestierten. Wir haben auch aufgrund dieser teilweise zurückhaltenden Investitionen unsere Schätzungen für die Folgejahre angepasst.



EBITDA bleibt in Q4/21 voraussichtlich oberhalb des Break Even: Ergebnisseitig wurde die Zielgröße von 'über 31 Mio. Euro' bestätigt. Angesichts des 9M-Resultats (31,4 Mio. Euro) erscheint ein negatives EBITDA somit nicht ausgeschlossen. Wir rechnen im Zuge unserer angepassten Prognose dennoch mit einem leicht positiven Niveau (0,1 Mio. Euro; zuvor: 2,6 Mio. Euro). Bereinigt um den Colocation-Sonderertrag (27,8 Mio. Euro) erwarten wir im Gesamtjahr somit nun ein EBITDA von 3,7 Mio. Euro. Der dadurch implizierte Grenzertrag (EBITDA/Umsatz) von 47,5% bekräftigt die attraktive Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.



Mittelfristguidance dürfte Kapitalmarktwahrnehmung stärken: Im Rahmen eines Capital Markets Days am 04. April stellt q.beyond die Herausgabe der Prognose 2022 sowie neuer Mittelfristziele bis 2025 in Aussicht. Insbesondere Letztere stellen u.E. einen Katalysator für die Aktie dar, weil hierdurch die Visibilität in Bezug auf die avisierte Margenausweitung sowie ein mittelfristig zweistelliges Umsatzwachstum deutlich zunehmen sollte. Bislang rechnen wir in 2025 mit Erlösen von 262,7 Mio. Euro sowie einer EBITDA-Marge i.H.v. 13,5%. Die attraktiven Wachstumsaussichten wurden nicht zuletzt durch den starken Auftragseingang von 185 Mio. Euro in 2021 gestützt (+14,9% yoy; Book-to-Bill-Ratio: 1,2x).



Fazit: q.beyond hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem leicht unter unseren Prognosen, aber im Zielkorridor liegenden Schlussquartal beendet. Die Veröffentlichung neuer Mittelfristziele sollte unserer Ansicht nach ein deutliches Signal an den Kapitalmarkt darstellen, welche Wachstumschancen der IT-Dienstleister aktuell sieht. Nach Anpassung der Prognosen sowie Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir unsere Empfehlung 'Kaufen' mit einem neuen Kursziel von 2,80 Euro (zuvor: 2,90 Euro).





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23336.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°