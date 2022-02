BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die öffentliche Zurückhaltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den vergangenen Wochen verteidigt. "Man kann sehr klar sagen, wo Olaf Scholz ist in diesen Tagen, und zwar da, wo ein Bundeskanzler in einer hochexplosiven internationalen Krisensituation zu sein hat: Am Verhandlungstisch und nicht vor der erstbesten Kamera", sagte Kühnert am Freitag in Berlin. Scholz habe in den vergangenen Tagen und Wochen viele hochrangige internationale Politiker getroffen, fliege jetzt in die USA, in die Ukraine und nach Russland. "Das alles sechs Wochen, nachdem diese Bundesregierung angefangen hat zu arbeiten", betonte Kühnert.

Die Opposition dagegen spiele jetzt so eine Art "Wimmelbildchen-Spiel" mit dem Titel "Wo ist er denn, der Scholz?", kritisierte Kühnert. Wimmelbilder sind große, sehr detailreiche Bilder, auf denen man bestimmte Gegenstände oder Personen suchen muss. Scholz hatte sich in den vergangenen Wochen etwa in der Russland-Ukraine-Krise öffentlich zurückhaltend gezeigt und war deswegen häufig kritisiert worden. In sozialen Medien kursierten "Vermisstenanzeigen" mit der Frage "Wo ist Scholz?". Am Mittwochabend hatte der Kanzler dann im ZDF-"heute journal" ein Interview gegeben./tam/DP/ngu