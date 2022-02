LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der auf die Baubranche spezialisierte Softwareanbieter habe ein sehr starkes viertes Quartal hinter sich und mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der aktuellen Debatte über das Risiko der Rotation von Wachstumswerten wie Nemetschek in Value-Aktien, seien die erst im März anstehenden Aussagen zu den Zielen für 2022 nachrangig./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 07:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 07:56 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006452907

