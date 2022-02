WANGEROOGE (dpa-AFX) - Nachdem der vor der Nordseeinsel Wangerooge havarierte Containerfrachter "Mumbai Maersk" freigeschleppt wurde, steuert der Schiff nun aus eigener Kraft den Hafen von Bremerhaven an. Das Schiff werde von zwei Schleppern begleitet und in den Nachmittagsstunden mit dem einsetzenden Hochwasser etwa gegen 14.00 Uhr in Bremerhaven erwartet, sagte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven am Freitagvormittag. Er verwies auf entsprechende Angaben der Verkehrszentrale Bremerhaven. Das Havariekommando beendete damit nach eigenen Angaben seine Gesamteinsatzleitung.

Das 400 Meter lange aus Rotterdam kommende Schiff saß von Mittwochabend an im flachen Wasser gut sechs Kilometer nördlich der ostfriesischen Insel Wangerooge fest. Mit acht Schleppern hatte ein Bergungsteam auf der Nordsee im zweiten Versuch den auf Grund gelaufenen Frachter dann in der Nacht zum Freitag freigeschleppt.

Anschließend wurde das Schiff mit einer etwa dreistündigen Fahrt etwa zehn Seemeilen weiter zu einem Ankerplatz gebracht. Dort seien unter anderem die Maschinen des Schiffes überprüft worden, sagte der Sprecher des Havariekommandos. Außerdem wartete das Schiff mit viel Tiefgang dort auf Hochwasser, um in den Hafen einfahren zu können.

Zunächst war ein Einlaufen in den Hafen gegen 16.00 Uhr angepeilt worden. Die neue, frühere Zeit sei nun von der Verkehrszentrale angegeben worden, teilte das Havariekommando mit. Am Freitagmittag wollte das Kommando bei einer Pressekonferenz über Einzelheiten der Bergung informieren./len/DP/eas