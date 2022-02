Weiden (www.fondscheck.de) - In unserem Marktkommentar im Januar hatten wir davon gesprochen, "mit Schwung in ein turbulentes neues Jahr", so Dipl.-Ing. Robert Beer.Tatsächlich sei es bereits im Januar recht volatil an den Märkten gewesen. Einem kurzen Anstieg in den ersten Tagen sei ein kräftiger Absturz im Laufe des Monats gefolgt. Während die Europäischen Börsen in der Spitze bis zu 10% abgegeben hätten, sei es mit dem Amerikanischen Nasdaq um 15% nach unten gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...