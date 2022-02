Hallo zu einem weiteren "eMobility Update"! Das sind heute unsere Themen: Jaguar entwickelt E-Plattform ++ Verkor baut Batteriefabrik in Dünkirchen ++ GM nennt E-Absatzziel ++ Batterie-Recycling in England ++ Powergo plant europaweites Ladenetz ++ #1 - Jaguar entwickelt E-Auto-Plattform Jaguar wird doch eine eigene Elektro-Plattform entwickeln. Die Marke will bekanntlich ab 2025 nur noch Elektroautos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...