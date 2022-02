Das Open Interest an den Rohöl-Futures-Märkten ist am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge gestiegen, diesmal um rund 26.500 Kontrakte, wie aus den Flash-Daten der CME Group hervorgeht. Das Volumen folgte diesem Trend und erhöhte sich das dritte Mal in Folge, jetzt um rund 73.600 Kontrakte. WTI: Grünes Licht für einen Test der 100,00 $-Marke? Die WTI-Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...