Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie sind im Dezember stärker gestiegen als erwartet - Der EUR/USD handelt weiterhin im positiven Bereich über 1,1450 - Die von Destatis am Freitag veröffentlichten Daten zeigen, dass die Auftragseingänge in der deutschen Industrie im Dezember auf Monatsbasis um 2,8% gestiegen sind. Damit wurde die Markterwartung ...

