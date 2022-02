DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Nass Valley Gardens Inc. kündigt Antrag zur Durchführung eines öffentlichen Zeichnungsangebots gemäß Reg A+ an WEST PALM BEACH, FLORIDA - über NewMediaWire -- Nass Valley Gardens Inc., ein in Nevada als C-Corporation registriertes Unternehmen und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Nass Valley Gateway Ltd., (CSE:NVG) (OTC:NSVGF) (FSE:3NVN), hat heute angekündigt, dass das Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag auf Durchführung eines öffentlichen Zeichnungsangebots gemäß Regulation A+ einreichen wird und beabsichtigt, bis zu 75 Mio. USD gemäß den Richtlinien von Regulation A, Stufe 2 zu beschaffen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die SEC wird dieses Angebot Nass Valley Gardens Inc. zu einer Notierung als US-Small Cap-Unternehmen an der NASDAQ mit 5,00 USD pro Aktie verhelfen. Der CEO von Nass Valley Gateway Ltd., Michael Semler, erklärte: "Angesichts dessen, wie unsere Marke Nass Valley Gardens auf dem US-Markt an Zugkraft gewinnt, haben wir uns nach effizienten Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung bei gleichgesinnten US-Investoren umgesehen, die die vom wachsenden CBD-Consumables-Markt gebotenen Chancen auf die gleiche Weise wie wir einschätzen. Ein Zeichnungsangebot gemäß Reg A wird uns einen Zugang zu diesen Investoren ermöglichen und die notwendigen Ressourcen verschaffen, um unser Wachstum voranzutreiben und unerfüllte Markbedürfnisse zu befriedigen." Nass Valley Gardens Inc. beabsichtigt, die Erlöse aus dem Zeichnungsangebot gemäß Reg A für die Übernahme bereits ins Auge gefasster Unternehmen, den Aufbau zusätzlicher Produktlinien und den Ausbau bestehender Vertriebskanäle einzusetzen. Zu diesem Zweck soll eine größere Vertriebspräsenz aufgebaut werden, die durch regionale und nationale Werbe- und Marketingkampagnen unterstützt wird. ÜBER NASS VALLEY GARDENS INC. Nass Valley Gardens Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Nass Valley Gateway LTD (NVG), einem an der Canadian Security Exchange (CSE) notierten Unternehmen. Im Jahr 2019 begann Nass Valley Gateway Ltd. damit, sich auf den Vertrieb und Verkauf von biologischen, nicht genetisch veränderten hanfbasierten CBD-Produkten zu konzentrieren, und erwarb die Gesellschaft Nass Valley Gardens Inc. und deren Palette an CBD-Produkten, die über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft werden. Die Produkte von Nass Valley Gardens bedienen die Märkte für Schmerzlinderung, Schlaf, Konzentrationsfähigkeit, Hautpflege, Anti-Aging, Haustiere, Haarpflege und Kosmetik. Es gelten die Safe Harbor-Bestimmungen. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf der oben genannten Wertpapiere dar. Ein solches Angebot wird ausschließlich im Einklang mit den einschlägigen einzel- und bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen gemäß Regulation A des Wertpapiergesetzes von 1933 unterbreitet. Unternehmen: Nass Valley Gardens Inc. 400 Clematis St., Ste 207 West Palm Beach, FL 33418 Eine Tochtergesellschaft von: Nass Valley Gateway Ltd. 422 Richards Street, Suite 170 V6B 2Z4 Vancouver Kanada Tel.: 609-651-0032 E-Mail: michael.s@nassvalleygateway.com Internet: www.nassvalleygateway.com

