LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Enel nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Der Energiekonzern dürfte 2022 mit Blick auf seine Strategie ein neues Kapitel aufschlagen, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei dürften die wichtigsten Aspekte der neuen Strategie, die Enel auf seinem Kapitalmarkttag im November vorgestellt habe, deutlicher sichtbar werden, insbesondere was das Kapital betrifft./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 19:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367

ENEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de