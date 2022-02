DJ MARKT-AUSBLICK/Am Rentenmarkt droht ein Desaster

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die veränderte Weichenstellung in der Geldpolitik zeigt Wirkung. Der so genannte Notenbank-Put ist auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgt worden. Darunter verstanden wurde bisher, dass die Notenbanken eine nachhaltige Baisse über eine Lockerung der Geldpolitik verhindern. Nun hat aber der Kampf gegen die Inflation Vorrang. Um diesen zu gewinnen, werden die Notenbanken im Zweifel auch stärkere Korrekturen an den Aktienmärkten zulassen.

Diese veränderten Rahmenbedingungen setzen nach der jahrelangen Hausse vor allem den Bereich der Wachstumsaktien unter Druck. Besonders stark verkauft werden zum einen Titel wie Netflix oder auch Meta, deren Geschäftsmodell durch Wettbewerber attackiert oder nun sogar in Frage gestellt wird. Bei anderen Titeln wie Paypal werden extrem hohe Bewertungen korrigiert. Auch wenn der Abzug von "hot money" schon weit fortgeschritten ist, eine Trendwende ist hier noch nicht in Sicht: "Never touch a falling knife" dürfte weiter angemessen sein.

Größte Profiteure der veränderten Lage sind Finanztitel, vor allem Bankaktien. Aber auch andere so genannte Value-Titel schlagen sich bislang wacker. Das sorgt dafür, dass der DAX nach wie vor die Handelsspanne der vergangenen Monate zwischen 14.800 und knapp 16.300 Punkten verteidigen kann. Zudem spricht das bereits sehr negative Sentiment gegen schnelle und starke weitere Rückschläge. Allerdings warnen technische Analysten nahezu unisono vor Anschlusspotenzial, falls der DAX aus der Spanne fallen sollte. Dann dürften Stände um 13.500 Punkte auf die charttechnische Agenda kommen.

Wer kauft wann am Rentenmarkt?

Das größte Risiko droht aber am Rentenmarkt: "Am Anleihenmarkt erleben wir einen regelrechten Ausverkauf", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. "Anleihen werden in hohem Bogen aus den Depots geworfen", sagt er. Die Angst vor weiter steigenden Zinsen habe die Anlegerinnen und Anleger am Rentenmarkt vollständig im Griff.

Altmann stellt damit auch die zentrale Frage, ab welchem Zinsniveau Institutionelle in großem Stil ihre Anleihen-Bestände wieder erhöhen werden.

"Und da sieht es ganz schlecht aus", erwartet ein anderer Marktteilnehmer. Er verweist darauf, dass die Notenbanken gemäß ihren Ausstiegsplänen bald als Käufer ausfallen werden. "Damit dürften andere Anleger noch zurückhaltender werden", meint er. Bei Langläufer-Renditen knapp über Null gebe es sogar bei einem Rückgang der Inflationsrate auf 4 Prozent noch starkes Abwärtspotenzial. "Auf der Anleihenseite sind weitere kräftige Kursverluste in diesem Jahr vorprogrammiert", meint er und ergänzt: "Das Desaster könnte gerade erst begonnen haben."

Kalkulatorisches Risiko: 30% Kursverlust bei Langläufern

"Bei negativen Realrenditen wird jetzt niemand mehr längerfristig anlegen", warnt auch Heino Ruland von Ruland Research. Sogar bei einem Rückgang der Inflationsrate auf 3 Prozent betrage das Abwärtspotenzial 10-jähriger Anleihen etwa 30 Prozent, real wären die Verluste noch höher. "Ganz so schlimm sollte es aber nicht kommen", glaubt Ruland, denn die EZB werde die Anleihenkäufe langsamer beenden als die US-Notenbank und die Bilanz lediglich nicht mehr ausweiten, aber nicht verkürzen. "Sonst steht die Eurozone vor der nächsten Zerreißprobe", sagt der Analyst.

"Letztendlich dürfte Lagarde zurückrudern", meint Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. Er hat vor allem die angespannte Finanzlage Italiens im Blick.

Drehen könnte die Stimmung am Rentenmarkt auch in der Erwartung einer Rezession. Dann wäre allerdings der Aktienmarkt stark gefährdet, denn zu den Margenrückgängen würden sich dann auch Umsatzrückgänge gesellen, eine üble Mischung für die Unternehmen.

Berichtssaison kommt in die heiße Phase

Noch könnten zunächst aber weiter starke Unternehmensberichte die Aktienseite stabilisieren. In der kommenden Woche steigt die Flut der Unternehmensberichte in Europa weiter an. Auf der Makroseite wird am Montag der Sentix-Konjunkturindex Aufschluss über die Perspektiven geben. Am Donnerstag werden die US-Verbraucherpreise zeigen, dass es auch jenseits des Atlantiks im Januar vermutlich noch keinen Rückgang gegeben hat. Am Freitag steht der Michigan-Index für das Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Bereits am Montag steht in China der Caixin-Einkaufsmanger-Index für den Dienstleistungsbereich an. Dort werden dann auch die Olympischen Spiele abgehalten. Impulse für die Märkte beziehungsweise für die Aktien der Sponsoren werden kaum erwartet: Die "Spiele für die Jugend der Welt" haben, zumindest im Westen, ihr positives Image verloren.

February 04, 2022 06:20 ET (11:20 GMT)

