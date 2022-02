Der Verteilnetzbetreiber Mitnetz Strom hat im Jahr 2021 insgesamt 457 Mal die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien herunterfahren lassen. Im Jahr 2020 waren es noch 308 Fälle. Die Abregelungen sollen laut Mitnetz Strom Netzüberlastungen vermeiden. Damit sie in Zukunft seltener werden, arbeitet Mitnetz Strom am Netzausbau - der seinerseits wieder Netzeingriffe bedingt. In der am häufigsten betroffenen Netzregion Brandenburg haben sich die Eingriffe von 102 im Jahr 2020 auf 215 Fälle im Jahr 2021 ...

