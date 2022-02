(shareribs.com) London 04.02.2022 - Die Ölpreise setzen am Freitag ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Schneefälle und tiefe Temperaturen in großen Teilen der USA haben die jüngste Aufwärtsbewegung begünstigt. Am Mittwoch meldete die EIA einen Rückgang der Förderung von Rohöl in den USA, auch die Rohölbestände sanken zuletzt. Positiv fiel lediglich der Anstieg der Benzinbestände auf, die nun nur noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...