LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 10,70 auf 10,90 Euro nach Quartalszahlen angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aussagen zu höheren operativen Kosten hätten die verbesserten Gebühreneinnahmen wieder ausgeglichen, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe mehr Wert mit Blick auf andere Aktien in der Bankenbranche./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 21:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 21:14 / GMT



ISIN: NL0011821202

