Marburg und Frankfurt (pta019/04.02.2022/13:00) - Gemeinsame Pressemitteilung der 3U HOLDING AG und der weclapp SE:

Die Clearstream AG hat am 2. Februar 2022 mitgeteilt, dass die angekündigte Verbriefung der Aktien der weclapp SE auf unbestimmte Zeit verschoben sei. Dabei handelt es sich um einen technischen Vorgang bei Namensaktien, der nicht auf eine Initiative der weclapp SE zurückgeht. Dies bedeutet, dass die erforderlichen technischen Voraussetzungen für die Herstellung der Girosammelverwahrung der Aktien seitens Clearstream erfüllt sind.

Die Vorstände der weclapp SE und der 3U HOLDING AG erklären dazu: Es wurde im August 2021 mitgeteilt: "Der Vorstand der weclapp SE hat am 26. Juli 2021 beschlossen, (.) einen Termin für den möglichen Börsengang der Gesellschaft (.) im Verlauf des ersten Halbjahrs 2022 [ anzustreben ] ." Die Realisierung dieser Möglichkeit stand und steht unter dem Vorbehalt eines günstigen Börsenumfelds. Das ist nach wie vor die Beschlusslage, und die Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang dauern an; ein Termin steht indes noch nicht fest.

