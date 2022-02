Mainz (ots) -Montag, 7., bis Donnerstag, 17. Februar 2022Live und Erstausstrahlungen3sat begleitet die 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin (10. bis 20. Februar) von Montag, 7., bis Donnerstag, 17. Februar 2022, in seinem Programm: 3sat überträgt die Eröffnungsgala sowie die Verleihung der Bären live, berichtet werktäglich im Magazin "Kulturzeit", zieht Bilanz und zeigt die Reihe "Arthouse Kino". Live-Streams von der Verleihung der "European Shooting Stars" am Montag, 14. Februar, ab 18.00 Uhr, und des Goldenen Ehrenbären am Dienstag, 15. Februar, ab 21.45 Uhr, sind in der 3satMediathek abrufbar. Den Ehrenbären erhält in diesem Jahr die französische Schauspielerin Isabelle Huppert.Bei der Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele Berlin ist 3sat live dabei und zeigt "Berlinale 2022: Die Eröffnung" am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 19.20 Uhr, in seinem Programm - sowie im Live-Stream unter 3sat.de. Bei der Gala im Berlinale Palast am Potsdamer Platz werden die Jurys und die Wettbewerbsfilme vorgestellt. Bevor es losgeht, berichtet Rainer Maria Jilg vom roten Teppich, und "Kulturzeit"-Moderatorin Cécile Schortmann nimmt mit Gästen die Trends und Themen der Filmszene unter die Lupe. "Berlinale 2022: Die Bärenverleihung" überträgt 3sat am Mittwoch, 16. Februar 2022, um 19.00 Uhr live aus dem Berlinale Palast sowie im Live-Stream unter 3sat.de. Moderatorin Vivian Perkovic spricht mit den Preisträgern und diskutiert mit Gästen über die ausgezeichneten Filme.Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" stellt bereits im Vorfeld der Berlinale - ab Montag, 7. Februar 2022, 19.20 Uhr - den Jury-Präsidenten M. Night Shyamalan vor, spricht mit der Berlinale-Leitung Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek und berichtet über die Retrospektive "No Angels", die an Diven des frühen Hollywoods erinnert. Ab Freitag, 11. Februar 2022, berichtet "Kulturzeit" während der Internationalen Festspiele werktäglich um 19.20 Uhr mit Themenschwerpunkten, aktuellen Berichten vom Berlinale-Geschehen und vom Wettbewerb um die begehrten Bären - und zieht am Donnerstag, 17. Februar 2022, um 19.20 Uhr Bilanz. Von Donnerstag, 10., bis Mittwoch, 16. Februar 2022, berichten die "Kulturzeit"-Moderatorinnen Cécile Schortmann und Vivian Perkovic vom Roten Teppich in Berlin. Einige Tage vor der Weltpremiere im Friedrichsstadtpalast stellt "Kulturzeit" am Freitag, 11. Februar 2022, den Dokumentarfilm "Eine deutsche Partei" mit Innenansichten der AfD vor. Cécile Schortmann spricht mit Regisseur Simon Brückner über die 3sat-Koproduktion.Vom 10. bis zum 18. Februar 2022 zeigt 3sat außerdem in der Filmreihe "Arthouse Kino" insgesamt elf außergewöhnliche Filmproduktionen fernab des Mainstreams. Zum Auftakt am Donnerstag, 10. Februar 2022, 21.00 Uhr, läuft das vielfach ausgezeichnete Sozialdrama "Systemsprenger". Weitere Filme der Reihe: der Rache-Thriller mit Mystery-Touch und Western-Elementen "Brimstone" (Free-TV-Premiere), "Wilde Maus" von und mit Josef Hader, "Wintermärchen" (Erstausstrahlung) von Jan Bonny, "Das Flirren am Horizont" (Deutsche Erstausstrahlung) von Delphine Lehericey und "The Road" (Free-TV-Premiere) mit Viggo Mortensen. "Wilde Maus" ist ab Sonntag, 6. Februar 2022, in der 3satMediathek abrufbar.Die Filmreihe "Arthouse Kino" im Überblick und den Streams zu "Das Flirren am Horizont" sowie "Brimstone" im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/pmP/Das Berlinale-Dossier im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/z2haw/Pressemappe: Das ZDF auf der 72. Berlinale: https://presseportal.zdf.de/pm/das-zdf-auf-der-72-berlinaleAnsprechpartnerinnen: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293, und Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satberlinale2022 und https://presseportal.zdf.de/presse/arthousekino3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD\u202fPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5138775