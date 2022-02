SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER bleibt die Nachfrage zu Beginn des neuen Jahres verhalten - im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Passagierzahlen aber deutlich erhöht. Rund 786 000 Fluggäste starteten und landeten in Schönefeld im Januar, wie die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) am Freitag mitteilte. Das waren demnach etwa 300 000 Passagiere weniger als im Dezember. Im Vergleich zum Januar 2021 habe sich die Nachfrage damit aber mehr als verdreifacht.

"Unser Flugbetrieb ist durch Corona weiterhin massiv eingeschränkt", teilte Flughafenchefin Aletta von Massenbach mit. "Allerdings lässt sich gegenüber Januar 2021 feststellen, dass das Jahr deutlich besser anläuft als im ersten Corona-Winter."

Von den Vorkrisen-Zeiten bleiben die Zahlen aber noch weit entfernt. Im Januar 2020, als die Corona-Krise in Deutschland noch ein Randthema war, reisten laut FBB rund 2,25 Millionen Passagiere über die damaligen Flughäfen Schönefeld und Tegel./maa/DP/ngu