DJ Bayer gibt Arzneikandidaten Eliapixant auf - Rechte bei Evotec

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer beendet die Entwicklung des Medikamentenkandidaten Eliapixant. Damit gingen die Rechte an allen P2X3-Assets wieder an Evotec zurück, teilte das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec mit. Bayer habe Evotec an diesem Freitag mitgeteilt, dass nach einer Prüfung von Studiendaten das Nutzen-Risiko-Verhältnis für Eliapixant in den klinisch untersuchten Indikationen nicht mehr positiv sei.

Das Entwicklungsprogramm stammte aus einer früheren Multi-Target-Forschungs-Allianz zwischen Bayer und Evotec. Bayer untersuchte den Wirkstoff unter anderem zur Behandlung von chronischem Husten. Im vergangenen Herbst war im Ergebnis einer Dosierungsfindungsstudie noch von einem positiven Nutzen-Risiko-Profil die Rede gewesen.

Evotec erklärte, sobald verfügbar werde man alle der Entscheidung zugrundeliegenden Daten bewerten und alle Optionen in Betracht ziehen. Bayers Entscheidung habe keinerlei Einfluss auf die strategischen Unternehmensziele des Aktionsplans 2025.

February 04, 2022 07:39 ET (12:39 GMT)

