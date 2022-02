Die Aktie von Novavax präsentiert sich am heutigen Freitag sehr stark. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es am frühen Nachmittag 3,8 Prozent nach oben auf 80,46 Euro. Am Donnerstag erhielt der Corona-Impfstoff von Novavax eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).Neben den meistgenutzten Corona-Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna rückt in Deutschland der Einsatz des Impfstoffs von Novavax näher. Die für Impfempfehlungen zuständige Ständige Impfkommission (Stiko) befürwortet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...