Am heutigen Freitag findet beim Industriekonzern Thyssenkrupp die Hauptversammlung statt. Während die Aktie im schwachen Marktumfeld wieder unter die 9-Euro-Marke gefallen ist, bleibt Konzernchefin Martina Merz zuversichtlich. Sie stellt ein gewinnträchtiges Wachstum in Aussicht.Thyssenkrupp befinde sich zwar weiter im Umbau. "Aber unser Ziel, wieder ganz oben mitzuspielen, das rückt in greifbare Nähe", sagte Merz am Freitag. Gleichzeitig räumte sie ein: "Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen ...

