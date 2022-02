Leipzig (ots) -Über die Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich diskutiert "Fakt ist! Aus Dresden" am Montag, 7. Februar - bereits 20.30 Uhr im Livestream bei MDR.DE und 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.Lange wurde darüber diskutiert, ab 16. März kommt sie: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich. Eine "Katastrophe", "gefährlich für die Pflegebranche", ein "Irrweg" - so bewerten viele Verantwortliche in Pflegeheimen und im ambulanten Pflegedienst die Impfpflicht für ihr Personal. Sie warnen vor einer Kündigungswelle und einem Pflegenotstand. Denn schon jetzt fehlt es an Pflegekräften. In einigen Einrichtungen ist die Hälfte des Personals ungeimpft. Ihnen drohen Betretungsverbote. Mit weitreichenden Folgen: Man könne dann nicht mehr alle Patientinnen und Patienten pflegen, müsse Verträge kündigen. Fünf Wochen vor Inkrafttreten des Gesetzes ist nicht klar, wie es umgesetzt werden soll, denn klare Regelungen von Bund und Land fehlen.Hält die Politik an der Impfpflicht fest? Drohen wirklich Praxisschließungen bei niedergelassenen Ärzten und eine Kündigungswelle in der Pflege? Oder werden sich die Betroffenen, ähnlich wie in Frankreich und Italien, am Ende doch impfen lassen? Wie kann ein möglicher Versorgungsengpass abgewendet werden?"Impfpflicht im Gesundheitswesen. Droht wirklich eine Kündigungswelle?" - darüber diskutiert Andreas F. Rook mit:- Paula Piechotta, Ärztin und Bundestagsabgeordnete (Bündnis 90/Die Grünen) aus Leipzig- Henry Graichen, Landrat des Landkreises Leipzig (CDU)- Elke Keiner, betreibt einen ambulanten Pflegedienst und ein Pflegeheim in Freital- Sebastian Thieswald, Betreiber mehrerer Pflegeheime in Sachsen und Thüringen- Julian Nejkow, Politikwissenschaftler und Podcaster aus GörlitzPressekontakt:Peggy Ender, MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. (0351) 846 35 15Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5138871