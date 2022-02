DJ Evotec-Aktie bricht um 17% ein - Bayer bricht Studie ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Evotec bricht am Freitagmittag um bis zu 17 Prozent ein. Aktuell beträgt das Minus noch knapp über 13 Prozent. Bayer hat die Entwicklung des gemeinsam entwickelten Medikamentenkandidaten Eliapixant beendet und die Rechte an allen P2X3-Vermögenswerten wieder an Evotec zurückgegeben. Bayer erklärte, dass nach einer Prüfung von Studiendaten das Nutzen-Risiko-Verhältnis für Eliapixant in den klinisch untersuchten Indikationen nicht mehr positiv ausfalle.

Laut Analysten von FMR wären Meilensteinzahlungen bis zu 580 Millionen Euro möglich gewesen. In einer ersten Einschätzung aus dem Handel wird der Rücksetzer als "übertrieben" eingestuft. Die leichte Erholung des Kurses überrasche daher nicht. Evotec erklärte, die Bayer-Entscheidung habe keinerlei Einfluss auf die strategischen Unternehmensziele des Aktionsplans 2025.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2022 08:09 ET (13:09 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.