Eine originelle Tragekonstruktion für eine Solarthermie-Anlage in Horb am Neckar ermöglicht die Nutzung einer größeren Fläche. Die Stadtwerke in Horb am Neckar betreiben in Horb ein Wärmenetz mit einem Biomassekraftwerk. Die Cupasol GmbH will dieses Wärmenetz um eine Solarthermie-Anlage ergänzen, die 2022 in Betrieb gehen soll. Sie entsteht derzeit auf zwei Hallendächern auf dem Stadtwerke-Gelände - und auch zwischen den beiden Dächern. Elf Schrägseilbrücken verbinden die Dächer miteinander und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...