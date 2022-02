Baden-Baden - Die Bremer Folk-Rockband Versengold steht mit "Was kost die Welt" neu und erstmals an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf Platz zwei steigt die Hamburger Rockgruppe Tocotronic mit "Nie wieder Krieg" neu ein. Fler, Frank White & Bass Sultan Hengzt stehen mit ihrem Album "Cancel Culture Nightmare" neu auf Platz drei. In den Single-Charts gab es keine Bewegung an der Spitze: Die US-Popkünstlerin Gayle verteidigt mit "abcdefu" Platz eins. Auf Rang hält sich die englische Indie-Rockband Glass Animals mit "Heat Waves".



Auf Platz drei, ebenfalls unverändert zur Vorwoche, steht der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran mit "Shivers". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

