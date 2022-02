DGAP-News: Co-Investor Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Co-Investor Partners und SME Equity Partners steigen bei Promedical ein (News mit Zusatzmaterial)



04.02.2022 / 15:17

4. Februar 2022

- Eigentümerfamilie regelt Nachfolge und sichert unternehmerischen Kurs - Weiterentwicklung des Unternehmens am Standort Glarus, Schweiz - Beteiligung des neuen Managements am Unternehmen - Ziel: Ausbau der Marktpositionierung im Schweizer Gesundheitswesen Glarus - Frankfurt. Eine von Co-Investor Partners und SME Equity Partners angeführte Investorengruppe aus Unternehmern hat 100 Prozent der Anteile an der Promedical AG ("Promedical") übernommen, einem der führenden Schweizer Anbieter von medizinischen Verbrauchsgütern und OP-Sets. Damit findet die Nachfolgeregelung der Gründerfamilie einen erfolgreichen Abschluss. Mit den neuen Eigentümern ist der weitere Ausbau des Standorts in Glarus geplant. Langfristig soll Promedical zum führenden integrierten Lösungsanbieter im Bereich medizinische Verbrauchsgüter für das Schweizer Gesundheitswesen entwickelt werden. Die Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine führende Position im Schweizer Markt für medizinische Verbrauchsgüter erarbeitet - insbesondere im Bereich kundenspezifischer OP-Packs und OP-Sets. Heute verfügt das Unternehmen über eine Vielzahl eingespielter Partnerschaften mit Schweizer Spitälern, Kliniken und Ärzten sowie über eine leistungsfähige Logistik, die auch eine wachsende Sortimentstiefe erfolgreich bewältigen kann. Promedical soll im Sinne der Verkäuferfamilie als unternehmergeprägte Gesellschaft weiterentwickelt werden. Dies wird durch die neuen Eigentümer, die ihre Unternehmerexpertise einfließen lassen, sowie das ebenfalls an Promedical beteiligte neue Management gewährleistet. Zudem wird durch die Präsenz der Verkäufer-Familie im Verwaltungsrat und als Gesellschafter im Wege einer Rückbeteiligung sichergestellt, dass das über Jahrzehnte erworbene Unternehmerwissen verfügbar bleibt und zum weiteren wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Philip Steinauer, ehemaliger Miteigentümer und Präsident des Verwaltungsrats der Promedical und neu Verwaltungsratsmitglied: "Es war uns wichtig, Promedical an gestandene Unternehmer zu übergeben. Ein Teil der neuen Eigentümerschaft wird gleichzeitig die Geschäftsleitung der Promedical bilden. Wir freuen uns sehr, Schweizer Persönlichkeiten gewonnen zu haben, die die Produkte und Märkte sowie die gesamte Wertschöpfungskette eines Medtech-Unternehmens aus eigener Erfahrung kennen. Wir freuen uns, die Erfolgsgeschichte gemeinsam mit dem neuen Team fortführen zu können."



Philippe Stüdi von SME und neu Präsident des Verwaltungsrats: "Die Leistungsausweise der Promedical und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben uns durchwegs überzeugt. Zudem freuen wir uns sehr, dass wir fachlich bestens ausgewiesene Investoren gewinnen konnten, die persönlich strategische und operative Führungsverantwortung übernehmen werden. Unter diesen Voraussetzungen bin ich sehr zuversichtlich, dass Promedical die anspruchsvollen Ziele erreichen wird."



Julian Kohl von Co-Investor Partners und neu Verwaltungsratsmitglied: "Die Positionierung der Promedical im Schweizer Markt für medizinische Verbrauchsgüter und die erbrachten Entwicklungsleistungen der Familie Steinauer sind beeindruckend. Besonders schätzen wir das uns entgegengebrachte Vertrauen der Gründerfamilie. Es freut uns sehr, zusammen mit Philip Steinauer, der der Gesellschaft als Verwaltungsrat weiterhin erhalten bleibt, die künftige Unternehmensentwicklung und das weitere Wachstum gestalten und die positiven Ergebnisse der Vergangenheit bewahren und fortführen zu können." Über Promedical

Promedical AG mit Sitz in Glarus, Schweiz, ist ein führender Schweizer Lösungsanbieter von medizinischen Verbrauchsgütern mit Fokus auf kundenspezifische OP- und Stations-Sets (operativer und post-operativer Bereich) sowie Handelswaren wie etwa chirurgische Einweginstrumente, OP-Bekleidung und -Abdeckungen. Das Produktangebot umfasst aktuell über 2'000 zertifizierte medizinische Verbrauchsgüter, die als Eigen- und Handelsprodukte primär an Spitäler und Kliniken vertrieben werden (www.promedical.ch). Über SME Equity Partners

SME Equity Partners AG ist eine unabhängige, partnergeführte Schweizer Beteiligungsgesellschaft, die sich auf mittelständische Unternehmen fokussiert. Zielsetzung der SME ist, durch ihre Engagements wertvolle Beiträge zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Werkplatzes Schweiz zu leisten. Dabei konzentriert sich SME auf wachsende und nachhaltig profitable Unternehmen mit Standards setzenden Geschäftsmodellen (www.sme-ep.com). Über Co-Investor Partners

Co-Investor Partners ist ein auf wachstumsstarke Unternehmen fokussierter Eigenkapitalinvestor im DACH-Raum mit Büros in Zürich, Frankfurt am Main und Berlin. Co-Investor Partners geht seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Direktbeteiligungen ein und unterstützt mit einem unternehmerischen, partnerschaftlichen Selbstverständnis deren Entwicklung (www.co-investor.com). Pressekontakt und weitere Informationen Julian Kohl



Co-Investor Deutschland GmbH

Ein Unternehmen der Co-Investor Partners

Bockenheimer Landstr. 51-53 | 60325 Frankfurt | Deutschland



j.kohl@co-investor.com

M +49 (0) 160 962 43 963

T +49 (0) 69 403 2597 22

T +41 (0) 43 200 6111 Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Pressemitteilung Co-Investor



