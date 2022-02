DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 7. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Januar *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Presse-Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 944,532 Mrd CHF 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 11:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA und Faurecia SA, gemeinsame PK (digital) zur Vorstellung der neuen Gruppe 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:30 EU/EuGH, Mündliche Verhandlung zur Unternehmensmitbestimmung in einer durch Umwandlung gegründeten SE, Luxemburg *** 16:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Einleitende Bemerkungen zur Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 19:30 US/Bundeskanzler Scholz, Antrittsbesuch bei US-Präsident Biden; 21:15 gemeinsame PK, Washington *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q, Thousand Oaks *** - RU/Frankreichs Präsident Macron, Treffen mit Russlands Präsident Putin zum Ukraine-Konflikt, Moskau *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

