Smartbroker-Kunden handelten im Januar weiterhin am häufigsten mit den Titeln von Biontech und Plug Power. Auch der iShares Core MSCI World ETF bleibt in seiner Klasse Nummer eins.

Im ersten Monat des Jahres 2022 zeigt sich, dass die Smartbroker-Kunden die Themenbereiche Impf- und Wasserstoff nach wie ganz oben auf dem Zettel haben. Biontech bleibt nach dem Jahreswechel vor Plug Power auf Platz eins der meistgehandelten Aktien im Monat.

Mit DigitalOcean hat es ein neues Gesicht auf die Smartbroker-Hitliste der in einem Monat am meisten gehandelten Aktien geschafft. Der US-amerikanische Cloud-Anbieter hatte es wie einige andere Tech-Werte schwer in den vergangenen Wochen. Fast ein Drittel an Wert verlor die Aktie. Bei dem einen oder anderen Smartbroker-User dürfte sie aus dem Depot geflogen sein.

Meistgehandelte Aktien im Januar 1 BioNTech 2 Plug Power Aktie 3 NVIDIA Corporation 4 Tesla Motors Inc. 5 AMC Entertainment Holdings Registered (A) 6 SAP SE 7 Microsoft Corp. 8 Novavax 9 PayPal Holdings Inc. 10 DigitalOcean Holdings



Ein aus den Vormonaten bekanntes Bild zeigt sich bei der Platzierung der ETFs. Der von BlackRock emittierte iShares Core DAX ETF ist wieder auf Platz eins. Dabei performte dieser mit einem Minus von acht Prozent alles andere als freundlich. Ähnlich schneidet der zweitplatzierte ETF im Monat Januar ab. Der Vanguard FTSE All-World ETF büßte im selben Zeitraum 7,5 Prozent ein.

Meistgehandelte ETFs im Januar 1 iShares Core MSCI World ETF $ (ACC) 2 Vanguard FTSE All-World ETF 3 Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap 4 Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 5 HSBC MSCI WORLD ETF 6 iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) 7 iShares Global Clean Energy UCITS ETF 8 Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 9 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) 10 iShares NASDAQ-100 (R) (DE)



Ein wenig mehr Abwechslung bietet das Fonds-Ranking. Im vergangenen Monat noch auf Platz vier geführt, hat nun der Fonds grundbesitz europa den Titel als Most-Active-Fonds im Monat Januar inne. Er löste den Global Internet Leaders 30 R - I von der Spitze ab, der sich nun auf Platz neun wiederfindet. Dieser verlor rund ein Fünftel an Wert und steht circa bei 350 Euro, was den Fall erklären könnte.

Meistgehandelte Fonds im Januar 1 grundbesitz europa RC 2 Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) A 3 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 4 GlobalPortfolioOne (I1T) 5 DWS Technology Typ O ND 6 grundbesitz global RC 7 Allianz Informationstechnologie A (EUR) 8 ARERO - Der Weltfonds 9 Global Internet Leaders 30 R - I 10 BIT Global Fintech Leaders R-I

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

