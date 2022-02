ROUNDUP: K+S übertrifft Prognose auch dank Sondereffekten - Aktie sinkt

KASSEL - Hohe Düngerpreise und gute Geschäfte mit Auftausalz haben K+S im vergangenen Jahr noch stärker angetrieben als gedacht. Der operative Gewinn (Ebitda) vervielfachte sich 2021 im Jahresvergleich auf 960 Millionen Euro, wie der Düngerkonzern am Freitag überraschend auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Das ist mehr als vom Unternehmen in Aussicht gestellt und auch mehr als am Markt erwartet.

ROUNDUP: Bayer stellt Arbeit an Hustenmittel ein - Kurseinbruch bei Evotec

HAMBURG - Der Wirkstoffforscher Evotec muss bei der Kooperation mit Bayer einen Rückschlag hinnehmen. Bayer stellt die Entwicklung des P2X3-Antagonisten Eliapixant ein, wie das MDax -Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte. Das Programm stammt aus einer früheren Forschungskooperation der beiden Unternehmen. Zuletzt notierte die Evotec-Aktie mit 12,8 Prozent im Minus bei 31,75 Euro.

ROUNDUP 2: Amazon steigert Gewinn kräftig - Aktie hebt nachbörslich ab

SEATTLE - Der weltgrößte Online-Händler Amazon hat im Weihnachtsquartal glänzend verdient. Die angekündigte Kostenlawine aufgrund des enormen Bedarfs an Personal und der hohen Investitionen in die Lieferlogistik bewältigte der US-Konzern besser als befürchtet - nicht zuletzt dank seines hochprofitablen Cloud-Geschäfts.

ROUNDUP 2: Börse feiert nach Facebook-Schock ersten Snapchat-Gewinn

SANTA MONICA - Einmal Kurskeller und zurück: Die Macher der Foto-App Snapchat haben binnen weniger Stunden eine außergewöhnliche Börsen-Achterbahn mit Happy End erlebt. Erst ließen verschreckte Anleger die Aktie im Sog des Facebook -Ausverkaufs um 23,6 Prozent einbrechen. Doch als die Betreiberfirma Snap eigene Zahlen vorlegte, drehte die Stimmung. Der Kurs stieg zum Beginn des vorbörslichen Handels am Freitag um mehr als 50 Prozent.

ROUNDUP: Intesa Sanpaolo will Gewinn kräftig steigern - Milliarden für Aktionäre

TURIN - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will ihren Gewinn nach einem starken Plus im zweiten Corona-Jahr bis Mitte der Dekade kräftig steigern. Bereits im laufenden Jahr soll der Überschuss auf mehr als 5 Milliarden Euro klettern, wie das Institut am Freitag in Turin mitteilte. 2025 soll der Gewinn dann bei 6,5 Milliarden Euro liegen. Die neuen Ziele liegen im Rahmen der Erwartungen von Branchenexperten. Bis Mitte des Jahrzehnts will Intesa mehr als 22 Milliarden Euro an ihre Aktionäre zurückgeben.

ROUNDUP: Talanx überrascht mit erstem Milliardengewinn - Aktie dreht ins Minus

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat ein Jahr früher als geplant seinen ersten Milliardengewinn erzielt. Der Überschuss von 2021 liege nach vorläufigen Zahlen bei 1,01 Milliarden Euro, teilte der Mehrheitseigner des Rückversicherers Hannover Rück überraschend am Donnerstagabend in Hannover mit. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen von Analysten und toppte ausgerechnet im Naturkatastrophenjahr 2021 auch sein eigenes Ziel, einen Gewinn am oberen Ende der Spanne von 900 bis 950 Millionen Euro zu erreichen. An der Börse ging es für die Aktie am Freitag dennoch abwärts.

ROUNDUP: Sanofi wächst weiter - Neurodermitis-Mittel bringt Schwung

PARIS - Der Pharmakonzern Sanofi ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Dabei konnten die Franzosen auf ihr Neurodermitis-Mittel Dupixent bauen, das zu einem immer größeren Kassenschlager wird. Unter dem Strich brach der Gewinn zwar ein, dies war aber vielen Sonder- und Einmaleffekten geschuldet. Im neuen Jahr will Sanofi weiter zulegen.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Thyssenkrupp-Chefin Merz verspricht profitables Wachstum -ROUNDUP: Baukonzern Vinci will Corona-Delle 2022 ganz hinter sich lassen -Britischer Automarkt noch immer deutlich unter Vor-Pandemie-Wert -Enel legt bei Umsatz und Gewinn zu - Verschuldung steigt aber auch -Ford verfehlt Erwartungen im Schlussquartal

-Russland will mehr Erdgas nach China liefern

-Bauer Media Group steigt in Audio-Markt in Portugal ein -Estland verbietet Transit von Öl aus Belarus

-Onlinetrend im Weinhandel treibt Umsatz und Gewinn bei Hawesko -Tschechien zieht Klage gegen Tagebau Turow im Dreiländereck zurück -Verteidigungsministerium: Vereinbarung über Eurodrohne unterzeichnet -Bericht: Stuttgart 21 wird teurer

-Ex-Kanzler Schröder soll in Aufsichtsrat von Gazprom

-Weniger Anträge auf Schlichtungsverfahren rund um Telefonverträge -Porsche beginnt 2023 mit der Serienproduktion des E-Macan in Leipzig -Frachter 'Mumbai Maersk' steuert nach Havarie Bremerhaven an -Volvo Cars und Northvolt bauen Batteriefabrik in Göteborg -EU: Russisches Sendeverbot für Deutsche Welle ist inakzeptabel -Bundesregierung verurteilt russisches Sendeverbot für Deutsche Welle°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



US0231351067, DE000BAY0017, DE0005664809, DE0008402215, IT0000072618, FR0000120578, DE0008467416, DE000KSAG888, US30303M1027, DE000TLX1005, US83304A1060